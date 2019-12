Cover e giocattoli illegali: raffica di sequestri nel centro di Salerno

Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno hanno effettuato, negli ultimi due giorni, 23 sequestri di merce varia.

L'operazione

In particolare, hanno posto i sigilli a giocattoli vari, migliaia di cover e vetri protettivi per cellulari, accessori di abbigliamento e chincaglieria varia. I controlli sono stati effettuati in diverse zone del territorio cittadino (Piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Flavio Gioia, Via Mercanti, Via Roma, area interna Villa Comunale) e continueranno nei prossimi giorni.