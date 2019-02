Salerno, scoperto distributore di gasolio “allungato” con acqua: denunciato il gestore

I militari della Guardia di Finanza di Salerno hanno scoperto e sequestrato, nella zona industriale del capoluogo, la cisterna interrata di un distributore stradale, dopo avervi trovato oltre 34mila litri di gasolio allungato con acqua.

Il blitz

I finanziari, nel corso di alcuni controlli, nei pressi di una c.d “pompa bianca” hanno notato alcune autovetture in avaria, che stavano per essere prelevate dal carro attrezzi. Insospettiti dalla inusuale circostanza, i militari hanno chiesto informazioni ai conducenti, i quali hanno riferito di essere rimasti in panne subito dopo aver effettuato il rifornimento di gasolio presso lo stesso distributore. Di qui la perquisizione all’interno della stazione di servizio, dove è stato individuato il serbatoio da cui proveniva il prodotto incriminato e, utilizzando uno speciale prodotto che, in maniera speditiva, consente di rilevare la presenza di acqua, ne hanno constatato una percentuale eccessiva negli oltre 34 mila litri di gasolio. Per questo la cisterna e il carburante miscelato sono stati sequestrati, mentre il gestione dell’impianto denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di frode in commercio. Alcuni campioni del gasolio sequestrato saranno adesso inviati al laboratorio dell’Agenzia delle Dogane, per essere sottoposti a più approfondite analisi, non potendosi escludere ulteriori adulterazioni.