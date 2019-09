I marinai sfilano per Salerno, gli appalusi dei cittadini: traffico in tilt

I marinari “sbarcano” a Salerno tra gli applausi di giovani, adulti e bambini. Grande entusiamo questa mattina, in pieno centro per il ventesimo Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

I partecipanti

Al raduno sono intervenuti il Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Ammiraglio Paolo Pagnottella e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone. Nel corso della manifestazione è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito della Marina all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per essere “esemplare portatrice di antichi valori di cui tiene accesa la fiamma”, come cita la motivazione. A fare gli onori di casa il sindaco Enzo Napoli, il governatore della Campania Enzo De Luca, la consigliera provinciale Paky Meloni.

Il commento

A rappresentare il Governo c’era il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo che, dopo aver rivolto un deferente omaggio ai caduti e parole di vicinanza alle famiglie, ha evidenziato che “dall’impresa di Premuda ai giorni nostri, la Marina Militare è componente strategica della Difesa grazie alla versatilità di impiego dei propri uomini e ad assetti altamente tecnologici. I marinai d’Italia, in servizio e in congedo, sono un prezioso patrimonio per il Paese. A tutti loro, giunti da ogni parte d’Italia, Salerno ha saputo dimostrare il più caloroso affetto, quello di una città che vanta una grande tradizione marinara”. Con queste parole Tofalo ha poi ringraziato il personale militare in servizio, in Italia e all’estero, “Le donne e gli uomini della Marina Militare, impegnati nei mari di tutto il mondo, sono ambasciatori dell’Italia”. Per Tofalo “È stata una settimana ricca di tante iniziative, realizzate grazie al lavoro della Marina Militare e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia”, ha quindi ringraziato gli organizzatori “per la riuscita del raduno in ogni sua parte del programma”.

IL VIDEO

I disagi alla viabilità

La manifestazione, inevitabilmente, ha provocato forti rallentamenti alla circolazione veicolare, in particolare su Corso Garibaldi e via Roma