Lucrezia Lante della Rovere fa shopping nel centro storico di Salerno

Tanta curiosità, ieri, a Salerno, dov’è stata avvistata Lucrezia Lante della Rovere. La bellissima e famosissima attrice italiana era impegnata a fare shopping tra i negozi del centro storico, in via Mercanti. E’ conosciuta in tutta Italia per le sue recitazioni nelle fiction, nei film e negli spettacoli teatrali.

L'evento

Da giovedì 21 a sabato 23 marzo l’attrice è andata in scena con “Il Padre” al Teatro Verdi di Salerno. Con lei, sul palco, anche l'attore Alessandro Haber.