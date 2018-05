Sicurezza in città: summit periodici con sindaco, Prefetto e forze dell'ordine

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme al Comandante della Polizia Municipale Elvira Cantarella e al consigliere comunale Donato Pessolano, questo pomeriggio hanno incontrato, in Prefettura, il Prefetto Salvatore Malfi per discutere di tutte quelle problematiche legate alla sicurezza in città. Si è parlato di un piano controlli nelle aree dove si registrano maggiori criticità, come piazza San Francesco, di ulteriori pattugliamenti sul lungomare cittadino e dell'incrementarsi del sistema di videosorveglianza che si sta definendo nella sua interezza. Alla riunione erano presenti anche gli esponenti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Si è stabilito che gli incontri diventeranno a cadenza periodica proprio per coordinare al meglio il lavoro di tutti e stabilire, di volta in volta, le questioni su cui puntare maggiormente. La riunione arriva giorni dopo diversi episodi di violenza e micro criminalità, che avevano fatto infuriare lo stesso governatore ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania aveva sollecitato ad intervenire in maniera decisa, dopo le risse con protagoniste pseudo baby-gang, un episodio di rapina e l'aggressione ad una coppia di fidanzati nel centro storico