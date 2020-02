Salerno, slitta di nuovo il trasferimento del capolinea in via Vinciprova

Slitta ancora il trasferimento del capolinea dei pullman di Busitalia da via Ligea a via Vinciprova a Salerno. A comunicarlo è direttamente l’azienda di trasporti che, nelle scorse settimane, aveva annunciato che le nuove modifiche al servizio sarebbero partite dal prossimo 2 marzo.

I lavori

Il rinvio è stato richiesto dal Comune per consentire interventi di adeguamento dell'area per accogliere il nuovo capolinea, in via Vinciprova. Al centro del dibattito, anche sindacale, c’è il piano di sicurezza del nuovo capolinea che non sarebbe idoneo, attualmente, ad ospitare un numero ulteriore di bus in aggiunta a quelli che già stazionano in via Vinciprova. Inoltre andrebbero incrementati i servizi igienici in vista di un sostanziale aumento di conducenti e passeggeri.