Luci d'Artista, inizia lo smontaggio del grande albero di Natale

Sono iniziativi i lavori di smontaggio del grande albero di Natale allestito, durante le Luci d’Artista, in Piazza Portanova a Salerno.

Il cantiere

Gli operai della ditta incaricata - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - sono giunti, in mattinata, sul posto con una gru per rimuovere l’albero luminoso sotto al quale, negli ultimi tre mesi, migliaia di residenti e turisti si sono scattati selfie e foto-ricordo di questa edizione della kermesse salernitana che terminerà, ufficialmente, il prossimo 19 gennaio.

Gallery