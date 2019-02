A Salerno manca l'acqua per due giorni: l'elenco delle strade coinvolte

Mancherà l'acqua per due giorni in città. Salerno Sistemi ha, infatti, comunicato che i rubinetti resteranno a secco per eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina e che sospenderà l’erogazione idrica mercoledì 6 febbraio dalle ore 9 alle 13 in Via Schiavone.

Giovedì 7 febbraio



Dalle ore 9 alle 16, mancherà l'acqua per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via delle Calabrie, incrocio con Via Case Rosse alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via delle Calabrie (tratto compreso tra Via Cupa San Martino e Via Pastore); Via Pastore (tratto compreso tra svincolo autostradale e Via delle Calabrie); Via A. Grandi; Via Case Rosse; Via Spadafora; Via G.Talamo.