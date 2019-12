Guasto improvviso alla condotta idrica: famiglie senz'acqua a Salerno

Famiglie senz’acqua nei rioni alti di Salerno. La Auspino SpA.–Servizi Idrici Integrati ha comunicato alla Salerno Energia che ”per il rinvenimento di una perdita in tenimento Pellezzano, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità, e porre in atto i lavori di ripristino efficienza impiantistica” è stato necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas sulla condotta idrica.

I disagi

Le zona coinvolte sono: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP), Montecasino (parte alta), Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa), Via S. de Vita e Via dei Casali. Il guasto, salvo imprevisti, sarà ripristinato entro la mezzanotte.