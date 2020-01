Sospensione idrica a Salerno: disagi per le famiglie del centro storico

Disagi in vista per numerosi abitanti del centro storico di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Fusandola (angolo Largo Giuseppe Ragno) sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14 alle 17.30 di venerdì 10 gennaio 2020.

L’elenco

Le strade dove mancherà l’acqua sono: Via Fusandola, Via Portacatena, Via Luigi Einaudi, Via San Francesco di Paola, Vicolo Santa Trofimena, Vicolo Ave Gratia Piena Maggiore e Piazza Matteo Luciani