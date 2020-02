Lavori a Salerno, i rioni collinari senz'acqua per sette ore: i disagi

Disagi in vista per numerosi abitanti di Salerno. Per eseguire un intervento di collegamento della rete idrica di nuova realizzazione in Via Giovi Piegolelle, inizialmente programmato per lo scorso 5 febbraio e rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di mercoledì 12 febbraio, dalle 13.30 alle 20, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle frazioni alte cittadine.

Le località

L’acqua, dunque, mancherà nelle seguenti frazioni: Giovi San Nicola, Giovi Bottiglieri, Via Casa Basso, Casa Marsiglia, Via Picarella; Giovi Piegolelle, San Bartolomeo, Casa Vicinanza, Santa Croce, Casa Di Giacomo, Casale, Casa D’Amato, Casa Polla, Casa Parisi, Casa Postiglione, Giovi Canali, Casa Rocco, Altimari; Casa de Rosa, Incarto, Ponte Guazzariello e Via Cupa Parisi.