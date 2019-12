Rubinetti a secco sui rioni collinari di Salerno: i disagi

Disagi in vista per numerose famiglie salernitane. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria tra via San Nicola e via Bottiglieri la Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica dalle 9 alle 19 di giovedì 12 dicembre al giorno successivo.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: via Giovi San Nicola civico 1, via Giovi Bottiglieri, via Ida Matarazzo, via Maria Iervolino, via Casa Basso civici (1, 2, 4, 6, 8), via Monte di Giovi Bottiglieri, via Vincenzo Sabatino, via Casa Cuonti e via Carosello.