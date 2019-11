Salerno, verrà sospesa l'erogazione idrica in zona Montestella: i disagi

Disagi in vista per decine di famiglie che vivono sui rioni collinari di Salerno. Mercoledì 13 novembre, dalle 9 alle 13, verrà sospesa l’erogazione idrica in zona Montestella per eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria.

I disagi

L’acqua, precisamente, mancherà in Via Montestella dal civico numero 9 al 21 e dal 22 al 30.