Sospensione idrica nel centro storico e a Torrione: le strade coinvolte

Disagi in vista per numerose famiglie che abitano tra il centro storico e il quartiere di Torrione a Salerno.

Le strade

Nella giornata di venerdì 7 giugno, dalle 9 alle 13, Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica in Via Torquato Tasso (dal civico n° 61 al civico n° 85 e dal civico n° 52 al civico n° 62), Via Pietro Paolo de Crescenzo, Via Spinosa, Via Porta di Ronca e Vicolo Fusandola. Dalle 11 alle 14, invece, mancherà l’acqua in Via Paolo Grisignano, Piazza Mario Ricciardi, Via Matteo Farro, Via Posidonia (civici dispari compresi tra il numero1 ed il numero 27/F), Via Abella Salernitana (civici dispari compresi tra il numero 1 ed il numero 7), Via Sabato Robertelli (civici compresi tra il numero 2 ed il numero 6) e Via Lucio Orofino civici 2/3.

In entrambi i casi saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria da parte dei tecnici della società municipalizzata.