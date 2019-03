Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Salerno: ecco l'elenco delle strade

Rubinetti a secco, in settimana, a Salerno, per via di alcuni interventi di manutenzione straordinaria programmati dalla società municipalizzata Salerno Sistemi.

I disagi

Oggi (lunedì 11 marzo), dalle 10 alle 16, mancherà l’acqua in Viale della Repubblica, incrocio con Via R. Mazzetti – Matierno. Martedì 12 marzo dalle 11 alle 15, toccherà a Via Capitano Domenico Fiore, altezza civico n°36, e nelle strade limitrofe: Via Capitano Domenico Fiore, Via dei Mille civico n° 36 e civico n° 52. Mercoledì 13 marzo, dalle 9 alle 18, partirà la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in Via Incarto (Giovi Incarto); giovedì 14 marzo, dalle 14.30 alle 17, in Via Trento, altezza civico n° 75, ma anche dall’incrocio con Via Vincenzo Loria a quello con Via Raffaele Ricci. E ancora in Via Raffaele Mauri; Via Nicola Vernieri; Via Giovan Battista Lama; Via Ulisse Caputo; Via Antonio Barone; Via Bellisario Corenzio; Via Vincenzo Loria; Via Lorenzo; Via Rocco Cocchia dal parcheggio metropolitana a sottopasso ferroviario.