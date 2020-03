Sospensione idrica ad horas a Salerno: tutte le strade coinvolte

Non bastava il Coronavirus. Oggi, a causa di un "intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale in tenimento di Pellezzano località Madonnina” è stata sospesa l’erogazione idrica in alcune zone di Salerno.

I disagi

L’Ausino comunica che le zona coinvolte dai disagi sono: Montecasino (parte alta), Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa), Via S. de Vita e Via dei Casali. La Salerno Sistemi, intanto, ha attivato “tutte le misure tecniche per limitare l’utenza interessata dalla sospensione”. Il ripristino del regolare servizio di erogazione idrica, salvo imprevisti, è previsto per le ore 19.