Salerno, rubinetti a secco nelle frazioni alte: ecco le strade

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti nelle zone alte di Salerno. Nella giornata di domani (giovedì 18 giugno) sarà sospesa dalla società “Salerno Sistemi” l’erogazione idrica in numerose strade del capoluogo.

Strade e orari

Per eseguire un intervento per l’allaccio al nuovo comparto edificatorio in via E.D’Aniello, dalle 13 alle 19, mancherà l’acqua in via Via della Casalina, Via degli Eucalipti (tratto compreso tra Via D’Aniello e Viale dei Tigli), Viale degli Olmi,Viale dei Pioppi, Viale Parco Sereno, Viale delle Acacie, Viale del Bosco, Viale delle Querce, Viale dei Tigli e Viale delle Tamerici. Dalle 10 alle 19, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovi San Nicola ed in Via Giovi Bottiglieri, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via San Nicola di Giovi, Via Casa Cuonti, Via Casa Vicinanza di Giovi San Nicola,Via V. Sabatino, Via Giovi Bottiglieri,Via Picarella, Via Carosello di Giovi, Via I.Matarazzo, Via Casa Basso, Via M.Iervolino, Via Piegolelle, Viale delle Colline e Via Monte Bellara.