Guasto alla condotta, sospensione idrica a Salerno: ecco le strade coinvolte

Disagi in corso nella zona orientale di Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione sulla rete idrica in Via delle Tofane (altezza ex Mercato Ortofrutticolo), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8,30 alle 13,30 di venerdì 20 marzo 2020 nelle seguenti strade: Via delle Tofane, Via Premuda, Via Podgora e Via Asiago.

L'avviso

La società Salerno Energia si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.