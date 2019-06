Lavori di manutenzione straordinaria, rubinetti a secco nel centro di Salerno

Disagi in vista per alcune famiglie del centro di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Indipendenza, la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica nella giornata di giovedì 13 giugno, dalle 11 alle 15.30, in diverse strade: Via Indipendenza, Largo dei Pioppi, Piazza Francesco Alario e Via Benedetto Croce dal civico n° 2 al civico n° 20 e dal civico n° 1 al civico n° 3.