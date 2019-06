Rubineti a secco nel quartiere Carmine a Salerno: i disagi

Disagi in vista per alcune famiglie residenti nel quartiere Carmine a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica dalle 11 alle 13.30 di mercoledì 19 giugno in via San Giovanni Bosco (da incrocio con Via Prudente ad incrocio con Via Pietro Musandino).

La società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.