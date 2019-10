Sospensione idrica a Salerno, disagi a Pastena: ecco i disagi

Disagi in vista per decine di famiglie residenti a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Zanotti Bianco angolo Via Scuola Eleatica, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 23 ottobre, dalle 9.30 alle 18, in: via Scuola Eleatica, via Zanotti Bianco, via Michele Murino, via Mario Napoli, via Domenico Fiore Capitano e nelle strade limitrofe.