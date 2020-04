Andava in giro con 8 dosi di cocaina: arrestato pusher a Salerno

Un 34enne è stato arrestato, nella giornata di ieri, a Salerno, dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile.

I controlli

Il giovane, residente a Pontecagnano e con precedenti, è stato notato mentre, con atteggiamento furtivo, tentava di dileguarsi per sfuggire al controllo da parte dei poliziotti che, però, sono riusciti a bloccarlo. Nel corso della perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di ben otto dosi di cocaina in confezioni termosaldate, per un peso complessivo di 3,84 grammi, pronte per essere immesse sul mercato. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di liberà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sanzionato per la violazione del Dcpm relativo all’emergenza Covid-19.