Spacciava droga usando tre telefonini: arrestato 60enne a Salerno

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno monitorato le zone di via Ostaglio e via delle Calabrie, nel quartiere Fuorni, dov’ era stata segnalata una fiorente attività di spaccio gestita da un pluripregiudicato di 60 anni, M.D le sue iniziale, già noto per i suoi legami con gruppi della criminalità organizzata locale.

Il pedinamento

L’uomo, potendo contare sulla disponibilità di ben tre telefonini, a bordo di un’automobile, riceveva i contatti, utilizzando una diffusissima piattaforma di messaggistica e consegnava la sostanza stupefacente direttamente all’acquirente. Nel corso del pomeriggio i poliziotti, dopo aver individuato la sua automobile, hanno deciso di seguirla e, successivamente, hanno visto il 60enne che, a bordo dell’utilitaria, veniva avvicinato da un cliente. Dopo avergli consegnato una banconota da 20 euro, quest’ultimo riceveva un involucro con all’interno cocaina – crack.

L'arresto

Di qui il blitz dei poliziotti che hanno fermato il pluripregiudicato. Durante la perquisizione hanno rinvenuto la somma complessiva di 765 euro in banconote di vario taglio, ma anche tre telefonini dove erano ancora presenti in memoria i messaggi riportanti appuntamenti, cifre e quantità riconducibili all’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ha sottoposto il 60enne agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.