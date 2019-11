Spacciava droga dai domiciliari: donna finisce in carcere a Salerno

I carabinieri di Salerno e di Napoli hanno fatto irruzione, nella serata di lunedì, all’interno dell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

Il blitz

Si tratta di una donna di 64 anni, M.G. le sue iniziali, che nascondeva, in varie parti della sua casa, tra cui il doppio fondo di un comodino, circa 50 grammi di stupefacente tipo “crack”, oltre 30 grammi di cocaina, circa 3 grammi di eroina, bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 900 euro quale probabile provento dello spaccio. La donna, dunque, è stato sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari. Il rito direttissimo, svoltosi il 19 novembre, ha visto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.