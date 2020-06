Scovata casa della droga a Salerno: arrestato un giovane, nei guai il complice

Nuovo blitz antidroga a Salerno. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Pastena, dov’era stata segnalata una fiorente attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La perquisizione

Durante l’operazione hanno fermato un ragazzo di 34 anni, R.S le sue iniziali, con precedenti di polizia, che è stato subito perquisito. Gli agenti, prima di fare irruzione all’interno dell’appartamento, hanno circondato l’intero fabbricato e, poco prima del blitz, hanno sorpreso un pluripregiudicato di 23 anni, A.G le sue iniziali, che lanciava dal balcone un involucro contenente eroina per un totale di 28,4 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto e sequestrato altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente come, ad esempio, un bilancino elettronico di precisione con tracce di eroina. Dopo le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ha sottoposto agli arresti domiciliari A.G., in attesa del giudizio di convalida, e denunciato R.S., entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.