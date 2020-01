Spari contro un'auto a Salerno: si segue la pista della droga

Momenti di tensione, in pieno centro, a Salerno, dove quattro colpi, sparati da una pistola calibro 7.65, sono stati esplosi contro un’automobile (Peugeot 206), di colore blu, parcheggiata in via Matteo Mazziotti, davanti al civico 2, a poca distanza dalla Cittadella Giudiziaria.

Le indagini

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il proprietario (un disoccupato cinquantenne che abita nella zona) quando ha trovato i fori dei colpi sulla carrozzeria: due sulla portiera e due sul tettuccio. Entrambi lato passeggeri. Sul posto sono giunti gli agenti della Scientifica della Questura che hanno avviato subito le indagini e posto sotto sequestro la vettura. Non è escluso che i colpi potrebbero essere stati sparati da una moto in corsa. Il proprietario dell’auto, che non ha saputo fornire alcuna spiegazione ai poliziotti sull’accaduto, è rientrato da pochi mesi in città. E, quindi, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, è che i colpi possano essere un messaggio di avvertimento per una persona a lui vicina. Le indagini, comunque, si starebbero concentrando in queste ore sul mondo della droga.