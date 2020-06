"Sporco negro", dimesso il giovane straniero accoltellato a Salerno: indaga la Digos

E’ stato dimesso, già nella serata di ieri, con una prognosi di quindici giorni, il ragazzo diciannovenne originario del Mali accoltellato nel centro storico di Salerno. Il giovane, regolare sul territorio italiano ed ospite di una casa famiglia, è stato anche sentito negli uffici della Questura dagli uomini della Digos, ai quali ha fornito la sua versione sull’accaduto.

L'aggressione

Intorno alle 19, tre ragazzi italiani si sarebbero avvicinati a lui mentre passeggiava in via San Benedetto. Poi avrebbero cominciato ad insultarlo senza alcun motivo apparente. Il 19enne non avrebbe però perso la calma, almeno prima di sentire le parole “Sporco negro”. A quel punto, avrebbe risposto verbalmente all’insulto ed è stato aggredito fisicamente da uno dei tre italiani che lo ha colpito con tre fendenti alla coscia procurandogli ferite, per fortuna, superficiali. Subito dopo è stato soccorso da un’ambulanza dell’Humanitas che lo ha trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, dov’è stato preso in cura dai medici e poi dimesso. Successivamente, è stato interrogato in Questura dai poliziotti che, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattuto il movente. Determinanti potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico e altre possibili testimonianze.