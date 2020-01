Mistero a Salerno, straniero accoltellato nel centro storico: si indaga

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Salerno, dove - riporta Rta live - un extracomunitario è stato accoltellato per cause in corso di accertamento. L’aggressione si è verificata in Vicolo delle Colonne, nel centro storico, a poca distanza dalle sedi di Comune e Prefettura.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo le prime medicazioni, hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Nelle prossime ore lo straniero verrà interrogato dagli uomini della Squadra Mobile che hanno già avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore/aggressori. Determinanti potrebbero essere le testimonianze di passanti e residenti della zona.