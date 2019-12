Aggredisce i vigili urbani nella villa comunale: bloccato un giovane straniero

Momenti di tensione, nella serata di ieri, all’interno della villa comunale di Salerno, dove un ragazzo straniero ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale per evitare il fermo.

L'aggressione

L’extracomunitario, in preda alla follia, si è scagliato contro gli uomini in divisa, i quali hanno dovuto richiedere l’intervento di altri colleghi. Vi è stata anche una colluttazione, nel corso della quale due caschi bianchi hanno riportato delle contusioni ed hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Alla fine, lo straniero è stato bloccato e condotto presso il comando di via Dei Carrari per l’identificazione. Ora rischia una denuncia.