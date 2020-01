Viabilità a Salerno, ecco le tariffe agevolate per le auto ibride ed elettriche

La Giunta Comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, ha approvato una delibera, con decorrenza immediata per l’intero anno 2020, che prevede l'adozione per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi: della sosta a tariffa agevolata con un abbonamento alla cifra simbolica di 10 euro annuo per le auto elettriche ed 30 euro annuo per le auto ibride, che consente la sosta lungostrada e nelle aree non automatizzate; nell'area di Piazza della Concordia la sosta è consentita solo negli stalli riservati alla ricarica e per il tempo strettamente necessario a tale operazione e, in ogni caso, per un massimo di 6 ore.

La zona Ztl

I conducenti delle auto ibride o elettriche potranno transitare anche nelle zone Ztl della città Salerno: se occasionale, con comunicazione da parte del conducente-proprietario del veicolo all’Ufficio Varchi ZTL presso il Comando di Polizia Municipale nelle modalità previste; se continuativo con il rilascio di permesso annuale su richiesta del proprietario del veicolo presso lo stesso Comando - Ufficio Autorizzazioni - con le modalità previste.