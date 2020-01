Salerno, grande successo per la seconda tappa del progetto TAVI è Vita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prosegue a pieno ritmo l'edizione campana del progetto TAVI è Vita. Numerosi i consulti gratuiti offerti nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio in Piazza della Concordia a Salerno.

Tema dell'iniziativa la stenosi aortica, i rischi ad essa connessi e le possibili modalità di intervento. Tra queste la tecnica operatoria TAVI, procedura innovativa che risulta oggi essere ancora sottoutilizzata. TAVI è Vita vuole essere una compagna informativa ma non solo. La tappa di Salerno ha dimostrato infatti l'unicità del progetto che ha visto la partecipazione, oltre che dei cardiologi interventisti e cardiochirurghi, dei medici generici, rappresentati dal Presidente dell'Ordine dei medici di Salerno, il dottor Giovanni D'angelo. Diversi specialisti hanno preso parte al progetto. Tra questi: Tiziana Attisano, Raffaele Scaffa, Francesco Vigorito, Antongiulio Maione e Adele Pierri.

Il progetto, promosso da Medtronic, organizzato e ideato da GISE (società italiana di cardiologia interventistica), in collaborazione con SICCH (Società italiana di chirurgia cardiaca) e SIC (società italiana di cardiologia), farà tappa domani (29gennaio) in corso Vittorio Emanuele (angolo via Dalmazia) ad Avellino, e continuerà nei giorni successivi a Benevento (30 gennaio), Caserta (31 gennaio), per concludersi nuovamente a Napoli (1febbraio).