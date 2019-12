Rompono la finestra per rubare in un bar: arrestati due ladri a Salerno

Due pluripregiudicati sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno durante i controlli disposti per l’evento “Luci d’Artista”. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso. I malviventi hanno cercato di mettere a segno un furto rompendo la finestra posta sul retro di un bar.

L'arresto

Tempestivo l’intervento dei poliziotti che, subito dopo aver ricevuto una segnalazione, sono giunti sul posto bloccando alle spalle i due uomini che, però, si sono dati alla fuga a bordo di un’automobile con entrambe le targhe alterate e rese opportunamente illeggibili. Successivamente, però, sono stati fermati ed ammanettati. Nel corso della perquisizione della vettura sono stati rinvenuti numerosi arnesi utilizzati per compiere i furti, ma anche una grossa corda, servita probabilmente per scardinare la grata in ferro posta a protezione della finestra del bar situato in una zona periferica del capoluogo. Dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, i due sono stati condotti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.