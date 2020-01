Salerno, topo semina il panico nella chiesa di San Domenico

Incredulità all’interno della chiesa di San Domenico, nel centro storico di Salerno, dov’è entrato improvvisamente un topo. Ad accorgersi della sua presenza i fedeli che erano in fila per ricevere la comunione davanti al parroco don Franco Fedullo.

Il caso

All’improvviso il ratto ha attraversato la navata laterale per nascondersi sotto l’altare. Panico e sconcerto tra i residenti. E, anche mandarlo via, non è stato facile. Il sacerdote, successivamente, ha richiesto l’intervento di una cooperativa per derattizzare l'intera parrocchia.