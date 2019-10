Allaccio abusivo all'energia elettrica: torna libero il titolare del "Giardino degli Dei"

Dopo l’arresto di giovedì sera da parte dei carabinieri, il giudice monocratico del tribunale penale di Salerno non ha convalidato la misura cautelare dei domiciliari a carico di D.P.M, titolare della pizzeria “Giardino degli Dei H24”. L’uomo, quindi, è tornato in libertà perché non sussisterebbe alcuna valenza probatoria contro di lui rispetto al reato di furto di energia elettrica per la sua attività di ristoranzione che, comunque, risulterebbe estranea ai fatti.

Il blitz

Nel corso dei controlli i militari dell’Arma avevano accertato, a carico del titolare, la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava da tempo la maggior parte degli apparati del suo locale . L’allaccio era stato realizzato all’esterno dell’attività di ristorazione, con un grosso cavo collegato artigianalmente ad una morsettiera Enel.