Torrione nel degrado, metropolitana allagata e discarica nascosta

Degrado e sporcizia, ma anche allagamenti, nella zona di Torrione. Le foto di Guglielmo Gambardella parlano da sole. In via Eduardo De Filippo, Torrione alto, è presente certamente da tempo una mini discarica dove si trova di tutto. Dagli elettrodomesti all'umido, a parti di un mobilio. Tutto gettato a terra, non raccolto, nella più totale indifferenza. Inoltre, a causa delle piogge di giornata, una zona della metropolitana si è visibilmente allagata. Nello specifico, si tratta del varco d'accesso che è rimasto momentaneamente chiuso, in attesa di essere sistemato. Chissà quando, viste le previsioni del tempo che saranno ostiche anche nelle prossime ore



Gallery