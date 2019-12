Sei chili di capsule di papavero nascosti in valigia, arrestato indiano diretto a Salerno

Sei chili di capsule papavero da oppio nascosti nel bagaglio. Un 31enne, giunto a Napoli con un treno proveniente dal Lazio e diretta a Salerno, è stato fermato ed identificato dagli agenti della Polfer, ispezionando il contenuto del voluminoso bagaglio. Alla richiesta, l'uomo ha cercato di usare una scusa, indicando che il treno da prendere fosse in partenza, ma i poliziotti non hanno desistito e, appena è stata aperta la zip del borsone, gli agenti hanno trovato 50 buste di plastica nera termosigillata, ognuna delle quali contenente numerosi bulbi per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi.

L'arresto

Dopo un'analisi della Scientifica di Napoli, i bulbi sono risultati positivi al test di comparazione con la morfina e, pertanto, sono stati sottoposti a sequestro. L'utilizzo, la coltivazione e il commercio del papavero da oppio, sebbene sia consentito in alcuni Paesi orientali, risulta illegale in Europa - ricorda la polizia - perché le sue capsule, raccolte mature ed essiccate, vengono trattate con solventi per estrarne il principio attivo alcaloideo che, nell'uomo, anche in concentrazioni molto basse, agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, alterandolo e provocando effetti dannosi. Il cittadino indiano, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria