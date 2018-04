Salerno, prometteva false assunzioni e contratti: a processo

Avrebbe promesso posti di lavoro intascando somme di danaro che le vittime del raggiro sborsavano, al fine di ottenere un contratto a tempo indeterminato che, in realtà, non sarebbe mai arrivato. Il pubblico ministero Katia Cardillo ha citato a giudizio Alessandra Di Giacomo, 40 anni, salernitana, titolare di una nota agenzia per pratiche universitarie operante in città, già finita tempo fa sotto processo per truffa aggravata e millantato credito. In quel caso, aveva promesso ammissioni facili alla facoltà di medicina riuscendo a farsi consegnare dalla madre di un’aspirante matricola una grossa somma di danaro.

La finta assunzione a "Uno Mattina"

Il processo comincerà il prossimo 15 novembre, davanti al giudice monocratico. Fu la denuncia di una delle vittime a far scattare l'indagine della Procura. Due gli episodi ricostruiti ai danni di altrettante persone, che si sarebbero indebitate pur di ottenere un contratto a tempo indeterminato che, in realtà, non fu mai firmato. Nel primo episodio, l’imputata avrebbe raggirato due coniugi con la promessa di fare assumere il figlio presso la redazione della trasmissione televisiva “Uno Mattina”, purché questi avesse partecipato prima ad un master universitario del costo di 7mila euro e poi ad un corso di formazione professionale pari ad 8mila euro.