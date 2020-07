Simulano incidente e minacciano giovane, una telefonata alla famiglia lo salva

Ha chiesto il giudizio abbreviato ottenendo l'obbligo di dimora a Nocera Inferiore un 31enne, A.N. , accusato di tentata estorsione per il trucco dello specchietto. "Alla luce dello stato di incensuratezza dell'imputato - si legge nel provvedimento del giudice - e dell'opzione per il giudizio abbreviato, appare adeguata la limitazione della libertà di movimento dell'indagato e un costante controllo di polizia, con obbligo di permanenza notturna dalle 22 alle 7 presso il proprio domicilio"

Le accuse

L'uomo, insieme ad un 38enne, sempre di Nocera, a bordo di un autoveicolo a velocità molto ridotta, aveva abbordato un'auto facendosi superare, spostandosi poi di colpo e provocando un tamponamento, in modo da intimidire il guidatore. "Vedi che mi hai fatto un danno di 200 euro, me li devi dare subito perchè sono di Caserta e devo andare via". Così minacciò l'imputato, che costrinse la vittima a prelevare dei soldi in contanti da un bancomat. L'episodio risale allo scorso 7 gennaio, a Salerno. Gli agenti della Mobile erano però intervenuti rapidamente, mentre la vittima, un giovane, stava prelevando i soldi da un bancomat. Alla vista della pattuglia della polizia, i due avevano tentato la fuga ma furono entrambi bloccati. Ad allertare le forze dell'ordine erano stati i genitori del ragazzo, avvisati telefonicamente dal figlio riguardo l'aver provocato un incidente.