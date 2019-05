Tentano la “truffa dello specchietto” a Salerno: denunciati due pregiudicati

Nella serata di ieri, gli agenti della “Sezione Volanti” della Polizia di Salerno, hanno notato due uomini che, in via Moscati, parlavano in modo sospettoso con un automobilista a bordo strada.

Il raggiro

Immediato il loro intervento che ha consentito di scoprire che i due stavano cercando di raggirare l’ignaro conducente della vettura convincendolo di aver causato, poco prima, un inesistente danneggiamento dello specchietto della loro auto e sollecitandogli il pagamento di trecento euro per risarcire lo specchietto nuovo, per poi chiederne soltanto centocinquanta per chiudere amichevolmente la vicenda. L’automobilista, in buona fede, ha raccontato di aver in effetti sentito un forte rumore mentre sorpassava proprio l’automobile ferma in sosta con a bordo i due uomini. L’arrivo dei poliziotti, dunque, ha impedito che i due portassero a termine l’ormai nota truffa dello specchietto.

L'arresto

I due truffatori, Z.S. di 28 anni e I.U. di 35 anni, entrambi originari della provincia di Napoli, con numerosi precedenti specifici, accompagnati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa tentata. A loro carico sono state, inoltre, avviate le procedure per l’emissione da parte del Questore della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.