Sole e tuffi ottombrini sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno

In questo ottobre salernitano si può dire che l'estate, in fondo, non sia ancora finita. Nonostante l’autunno sia iniziato ormai da tempo, infatti, oggi diverse persone si sono concesse un tuffo a mare, nell'area di Santa Teresa.

Il relax

Tanta curiosità tra i passanti. Qualcuno con la giacca e qualche altro con la maglietta estiva: tutti hanno assistito alle coraggiose nuotate dei bagnanti che, ovviamente, dopo il bagno, hanno preso il sole sulla spiaggia, particolarmente affollata di giovani e famiglie intenti a sorseggiare aperitivi e a chiacchierare sul litorale.

Gallery