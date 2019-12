Tuffo di fine anno a Salerno: spuntano anche cartelli con il cavalluccio marino

Hanno preparato tutto: costume, asciugamano e soprattutto una buona dose di coraggio. Una comitiva di amici, questa mattina, si è ritrovata sulla spiaggia del lido “Arcobaleno”, sul lungomare di Torrione, per il tuffo di fine anno. Hanno sfidato, insomma, le fredde temperature di queste ore per incontrarsi e scambiarsi gli auguri in vista del 2020.

La curiosità

E, poiché erano tutti tifosi della Salernitana, sono spuntati anche dei cartelli con il cavalluccio marino. Con la speranza che, il prossimo anno, sia davvero migliore anche per la squadra granata.

Foto di Guglielmo Gambardella

Gallery