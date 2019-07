Salerno, cacciato dal supermercato si abbassa i pantaloni sul bus: fermato "O'Tarall"

Momenti di paura, ieri mattina, a Pastena, dove - riporta Cronache - un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e soprannominato “O’Tarall”, ha iniziato ad infastidire alcuni clienti di un supermercato ai quali chiedeva di abbassare i pantaloni o alzare le gonne.

L'episodio

A quel punto il titolare lo ha mandato via sotto la minaccia di telefonare alle forze dell’ordine. Ma il senzatetto, in preda all’ira, si è abbassato i pantaloni mostrandosi nudo davanti ai passanti. Poi l’uomo è salito a bordo dell’autobus numero 13 che collega Pastena con Giovi dove ha iniziato ad inveire contro gli altri passeggeri e poi ha toccarsi nelle parti intime. L’autista ha subito fermato il pullman chiedendogli di scendere ma lui, a sua volta, ha minacciato di abbassarsi nuovamente i pantaloni. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per far ritornare la tranquillità e mandare via il molestatore.