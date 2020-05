Colto da malore mentre passeggia: soccorso straniero a Salerno

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, in centro a Salerno, dove un uomo di nazionalità straniera è stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava in via Giacinto Vicinanza. L’uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto sbattendo violentemente la testa.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i passanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Non si conoscono le sue condizioni di salute.