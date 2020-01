"Ora mi butto giù", uomo litiga con la moglie e minaccia il suicidio a Salerno

Paura, questa sera, in via Trento, nel quartiere Mercatello a Salerno, dove una violenta lite tra due coniugi stava per sfociare in tragedia. Secondo una prima ricostruzione un uomo, durante un litigio con la moglie, avrebbe cercato di togliersi la vita minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per fortuna, nel giro di un’ora, la situazione è tornata alla normalità. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.