Semina il panico nel centro storico di Salerno: uomo sottoposto a Tso

Momenti di tensione, questa mattina, nel centro storico di Salerno, dove un uomo, con in mano un oggetto contudente, ha seminato il panico tra residenti e passanti provocando anche diversi danni. L’episodio si è verificato a pochi metri dalla sede del Comune.

Il sopralluogo

Per questo il primo cittadino Vincenzo Napoli si è recato subito sul posto per rendersi conto della situazione. E, al termine del sopralluogo, dopo aver ricevuto le relazioni della Polizia Municipale e delle autorità mediche sanitarie, ha disposto l'immediato Trattamento Sanitario Obbligatorio a carico dell'uomo in evidente stato di alterazione psichica e mentale.