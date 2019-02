Atto vandalico contro il circolo Pd del Parco Arbostella: le reazioni

Atto vandalico contro il circolo Pd “Orizzonti” di Salerno. La scorsa notte, infatti, ignoti hanno scritto con delle bombolette rosse sulle saracinesche della struttura che si trova nel Parco Arbostella riportando delle svastiche e anche la scritta Forza Nuova.

Le reazioni

Tra i primi ad intervenire il sindaco Enzo Napoli: “Atto gravissimo che condanno a nome mio e dell'amministrazione comunale. Le saracinesche dello storico circolo Pd della zona orientale sono state vandalizzate con svastiche che richiamano a sentimenti di odio e intolleranza che non ci appartengono. Anche se fosse una semplice bravata, sarebbe comunque da condannare senza se e senza ma. Che non tornino mai quei momenti storici che portarono la collettività ad una deriva disumana e arida di valori”. Gli fa eco il deputato democratico Piero De Luca: “Le scritte sono vergognose e rappresentano il risultato del clima di odio, violenza e intolleranza che si respira nel Paese. Vorrei però che fosse chiaro un messaggio: non ci lasceremo intimidire e non arretreremo di un millimetro nella nostra battaglia civica e politica contro la barbarie, l'aggressione e lo squadrismo.Anzi, continueremo a difendere con ancora più forza e determinazione i valori di libertà e democrazia”.

Dura anche la nota diffusa dal gruppo del Pd della Provincia: “Quello accaduto al nostro Circolo è un gesto frutto di questo clima di odio che si respira palpabilmente nel Paese e le azioni di questo governo e le parole di alcuni esponenti politici rappresentano la miccia, pericolosa, di atti di intolleranza che si stanno verificando, sempre più frequentemente, in Italia. È un’intimidazione che denunceremo penalmente. Non è impossibile risalire ai responsabili. È un’esigenza di sicurezza, innanzitutto, verso un quartiere cui abbiamo dato uno spazio di confronto. Libero, democratico, inclusivo. Luminoso. Alla luce del sole, come quello che c’è stamattina e che prevarrà, sul buio in cui vorrebbero farci ricadere. Non ci faremo intimorire, al contrario! Però, che aprano gli occhi in tanti, perché non sono sciocchezze. E’ lo squadrismo che vuole tornare, che vuole far sentire i tacchi, perché si sente autorizzato dal potere. Noi non ne abbiamo paura, ma chiediamo a tutti di non sottovalutare più nulla”

