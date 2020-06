Salerno, vandalizzata ambulanza dell'Humanitas in servizio

Vandali in azione, questa mattina, a Salerno, dove hanno preso di mira un’ambulanza dell’Humanitas mentre era impegnata a soccorrere una persona nella zona orientale.

L'amarezza

Ignoti, con una bomboletta spray di colore nero, si sono avvicinati al mezzo iniziando a danneggiare la carrozzeria con delle scritte volgari. Tanta l’amarezza del personale sanitario che era a bordo: “Si cerca, tra mille peripezie di fare sempre di più, ma purtroppo per questo popolo di buon temponi non serve a nulla! Ringraziamo di cuore per il danno arrecato!”.

