Riunione della maggioranza sul Viadotto Gatto: si studia bando per il monitoraggio

Convocata dal cindaco Vincenzo Napoli, su richiesta dei consiglieri di maggioranza, si è svolta oggi pomeriggio al Comune di Salerno una riunione dei gruppi di maggioranza e della Giunta Comunale per fare il punto sulla situazione Viadotto Gatto e mobilità da/per il porto commerciale.

I dettagli

Una riunione "proficua" - si legge in una nota stampa - nella quale i singoli consiglieri hanno avuto modo di ricevere informazioni dettagliate e di portare il loro positivo contributo all'approfondimento di tematiche cruciali per la nostra comunità. Si è preso atto con soddisfazione che il Comune di Salerno è sempre molto attento allo stato di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture presenti in città. In particolare per il viadotto Gatto la decisione di avviarne il monitoraggio era stata già assunta nel Gennaio 2018, la gara assegnata nel Maggio 2018 alla società specializzata Istemi, l'attività di controllo già in corso prima dei tragici eventi del Ponte Morandi di Genova.

Si è ribadito, come già saputo dalle prime comunicazioni ricevute dall'Istemi, che i lavori saranno completati per la fine di settembre. Ad esito del report ufficiale e definitivo saranno assunti tutti i provvedimenti necessari mentre nelle more si sta gia studiando un bando per assegnare un'attività di monitoraggio costante dell'infrastruttura. L'Amministrazione inoltre sarà particolarmente impegnata, per quanto di competenza, nel completamento dei lavori di Porta Ovest opera strategica per l'ulteriore sviluppo del porto ma anche per il decongestionamento della mobilità da/per lo scalo.

Sono stati analizzati anche alcuni aspetti inerenti l'attuale mobilità da/per lo scalo in tutte le arterie circostanti. Tali elementi, si ricorda, sono anche oggetto dello studio commissionato all'Università di Salerno per la redazione del Piano Generale Traffico Urbano e saranno presi in considerazione per ogni decisione relativa a sistemi di mobilità che garantiscano sicurezza e vivibilità sulla base di approfondite valutazioni di merito. I temi affrontati nell'odierna riunione saranno ulteriormente sviluppati nelle prossime sedute delle competenti commissioni consiliari.