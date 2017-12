Salerno sorvegliata, 80 nuove telecamere in città: ecco la spesa

"La sicurezza prima di tutto: Salerno sarà città videosorvegliata con ulteriori 80 telecamere: una ventina garantite grazie al finanziamento della Camera di Commercio, altre venti a spese del Comune, più 40 che riguardano un altro progetto sostenuto dall'Asi in zona industriale. I cittadini non devono sentirsi osservati, anzi tutelati". Il messaggio a più voci - Prefetto, Questore, Sindaco - è rivolto ai salernitani durante la presentazione del progetto della rete di video sorveglianza, svoltasi stamattina nella sede della Camera di Commercio. L'Ente camerale è tra i principali protagonisti. Ecco Andrea Prete, il presidente: "La videosorveglianza è lo strumento più economico ed efficace nello stesso tempo: garantisce il massimo rendimento in termini di sicurezza ma con il minimo sforzo. L'incremento delle telecamere in città era stato auspicato anche dal Procuratore Lembo, qualche tempo fa. Siamo sensibili al tema della sicurezza soprattutto dopo i fenomeni recenti che hanno segnato la nostra comunità ma anche a livello internazionale: credo che a tutti abbia fatto un certo effetto passeggiare per le strade della city e vedere new jersey posizionati a scopo precauzionale. Dopo aver cominciato con il finanziamento di telecamere in città, l'auspicio è che l'anno prossimo si possa intervenire anche in altri comuni, visto che la Camera di Commercio ha giurisdizione sull'intera provincia. Adesso cominciamo con Salerno".

La scelta ed i sopralluoghi

Dove saranno posizionate le nuove telecamere in città? "Ci riuniremo il 3 gennaio e poi vi faremo sapere", ha detto il Prefetto Malfi. Non ne ha parlato ufficialmente ma trapela che la zona individuata vada da Corso Vittorio Emanuele a via Mercanti, coinvolgendo anche altre importanti strade del centro cittadino. "Quelle a marcata caretterizzazione commerciale", hanno raccontato i presenti. "Si tratta di una grande opportunità per il territorio - ha rimarcato il Prefetto - Salerno è in sintonia piena con il Ministero dell'Interno, tra le prime città d'Italia ad attuare quanto previsto dal Decreto Minniti: partecipazione dei privati, attraverso l'associazionismo, alla sicurezza urbana. Lo abbiamo non solo annunciato ma anche fatto concretamente: i soldi sono stati già stanziati. Siamo di fronte al primo, concreto esempio di attuazione del patto per la sicurezza. Il Questore ha già effettuato sopralluoghi insieme agli agenti. Siamo pronti. Ulteriori risorse ci permetteranno, previo potenziamento della rete, di condividere i dati con l'Arma dei Carabinieri".

Le cifre

"La somma di 200mila euro, divisa a metà tra Camera di Commercio e amministrazione comunale, sarà ulteriormente rafforzata con provvidenze regionali - ha detto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - C'è anche un progetto, molto caro a Prefetto e Questore, che prevede di mettere telecamere in rete utilizzando anche quelle dei privati. Non posizioneremo solo nuove telecamere ma interverremo anche sulle quelle già in dotazione. Ce ne sono in totale 147 ma alcune sono obsolete: occorre urgente manutenzione, potenzieremo anche il cablaggio, la rete e la fibra".

La zona industriale

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale inteverrà con un ulteriore investimento destinato alla zona industriale di Salerno. Ne ha parlato Antonio Visconti, presidente dell'Asi: "Aderiamo con entusiasmo al progetto promosso da Camera di Commercio e Comune di Salerno. Intervento con benefici enormi: prevenzione e repressione, di sostegno anche alle forze dell'ordine. L'agglomerato industriale è sempre più parte integrante della città e polmone produttivo. Più volte le aziende sono state prese di mira e per noi la sicurezza è la priorità. Non avremo accesso ai dati: siamo operai al servizio delle forze dell'ordine. Abbiamo individuato punti nevralgici: interverremo con 40 telecamere, saranno monitorati tutti i varchi di accesso alla zona industriale, tutte le strade che hanno una o più penetrazioni, soprattutto nei pressi di strutture commerciali e anche quelle popolate da famiglie. Monitorate le strade principali e anche le traverse un po' nascoste".