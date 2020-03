Salerno, cane precipita in un dirupo per inseguire le pecore: salvato

Nel tardo pomeriggio di ieri, in località Croce a Salerno, i vigili del fuoco hanno recuperato un cane (pastore tedesco), piuttosto anziano, finito in un dirupo per inseguire delle pecore. Era lì da 3-4 giorni, ma soltanto ieri i padroni sono riusciti a localizzarlo. Purtroppo, però, non avevano le forze per recuperarlo, dato che aveva una zampa rotta ed una brutta ferita alla gamba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento

Di qui l’intervento dei vigili del fuoco, che prima sono scesi a controllare la zona scoscesa ed impervia, e poi si sono adoperati con una barella di fortuna fatta con legna, spago e fil di ferro reperito in zona. I caschi rossi, successivamente, hanno poggiato e legato su un telo il cane che era assetato ed affamato, ma molto docile in quanto privo di forze.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery